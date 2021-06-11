مستشار معالي وزير الشؤون البلدية أمين عام المجالس البلدية يزور مجلس بلدي الطائف

قام مستشار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمين عام المجالس البلدية سعادة الدكتور يحيى بن عبدالعزيز الحقيل بزيارة لمقر المجلس البلدي بالطائف يرافقه سعادة المستشار الدكتور إبراهيم بن سليمان حيث التقى برئيس المجلس البلدي بالطائف ونائبه ورؤساء اللجان وتم استعراض مبادرات وأعمال المجلس البلدي بالطائف خلال الفترة الماضية والمقترحات التطويرية لعمل المجالس البلدية خلال الفترة القادمة، وأشاد أمين المجالس البلدية بعمل المجلس البلدي بالطائف وأثنى على التكامل والتعاون بين المجلس البلدي وأمانة الطائف لما فيه من خدمة لأهالي الطائف وزواره الكرام كما أثنى المستشار الدكتور إبراهيم بن سليمان على ما رآه من جهود وعمال بالمجلس البلدي وقدم رئيس المجلس البلدي بالطائف الأستاذ/ صاطي بن ثواب العتيبي شكره وتقديره لسعادة مستشار معالي الوزير أمين عام المجالس البلدية لاختياره المجلس البلدي بالطائف كأول مجلس يقوم بزيارته خلال أسبوع من تعيينه أميناً للمجالس البلدية بالوزارة وهذا دليل حرص واهتمام وعناية وسعي لإحداث نقله نوعية لأعمال المجالس البلدية بالمملكة.

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