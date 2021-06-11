موسم رياضي شاق ، حفل بالندية حتى أخر جولة

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*دوري الأمير محمد بن سلمان أقوى نسخة بكل المستويات والظروف ، الشاهد تقارب النتائج حتى الأمتار الأخيرة ، لم يكن هناك فريق متفرد ومحلق وحيدا بل كانت زحمة في الترتيب لدرجة كل جولة تتغير المراكز ، في الختام كل حصل على نتاج عمله تماما ، الهلال استحق البطولة والشباب استحق الترتيب الثاني ، الاتحاد فرط في نقاط سهلة ودفع ثمن ذلك كثيرا وعاد لترتيب الثالث ، المحصلة النهائية في قمة التميز اللافت ، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كان في أعلى مستوى الشاهد 5 أهداف في نهائي ممتع حقا ، البطل فريق الفيصلي الذي استحق تلك البطولة بكل جدارة واستحقاق .
*الأخبار الصيفية المعتادة كل عام ، تأليف وتسويق وتخريب من أولئك المصدرجية ، برغم الكل كاشف أساليبهم ، إلا إنهم مستمرون في تأليف الأخبار وكل ثانية ( صفقة ) أو أكثر لكل نادي ونادي الاتحاد له العدد الأكبر ، في الأخير محصلة تلك الأخبار تكون متدنية جدا .
*شهادة الكفاءة المالية التي تعطي هذا النادي أو ذاك حرية التحرك في إبرام عقود مع لاعبين جدد ، أي نادي لم يتحصل على شهادة الكفاءة المالية لن يتمكن من إبرام عقود جديدة ، هل سنرى ذلك النظام سيف على كل الرؤوس أم سيكون هناك كلام أخر ؟
*إدارة أنمار الحائلي بكل كوادرها الإدارية والفنية واللاعبون أدوا موسما رائعا ، كان نتاجه نقل الاتحاد من المؤخرة إلى المنافسة وبقوة ، كذلك نافس على كأس خادم الحرمين الشريفين وكاد يصل إلى النهائي ، أيضا وصل إلى نهائي البطولة العربية ، وهناك بطولات كثيرة بكل الألعاب وبكل الدرجات ، فعلا : موسم غير ومغايير للمواسم السابقة المؤلمة ، من المفترض أن يبدأ العمل للموسم القادم من حيث انتهوا لهذا العام ليكون العمل مكمل وبشكل أقوى من خلال توفير الاحتياجات العناصرية المؤثرة المرجحة ، كل التوفيق لكافة الأندية حتى نشاهد تنافسا مليء بالندية والمتعة والإثارة .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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