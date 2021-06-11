ولي العهد يلتقي الرئيس المصري في شرم الشيخ

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ المصرية. ونشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لسمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري. وكتب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: «لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية».

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