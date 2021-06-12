مجلس التعاون الخليجي يعرب عن أسفه إزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الجمعة، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي؛ والذي تضمن ملاحظات وانتقادات“لا أساس لها من الصحة“ تجاه سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير المشروعة.

وكان البرلمان الأوروبي صادق، الخميس، على مشروع قرار يدين المغرب بسبب سماح الرباط بوصول آلاف المهاجرين (ضمنهم أطفال)، إلى مدينة سبتة قبل أسابيع، لـ“ممارسة ضغوط سياسية“ على إسبانيا، بحسب تعابير البرلمان الأوروبي.

وحظي القرار الذي من المرتقب أن يفجر أزمة جديدة بين المغرب، والبرلمان الأوروبي، بشبه الإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبًا، بينما عارضه 85 نائبًا، وامتنع 196 عن التصويت.

وأكد ”الحجرف“ في بيان للمجلس رفضه لهذا القرار الذي يتجاهل جهود حكومة المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا.

وجدد البيان تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية تجاه هذا الملف.

وفي وقت سابق، الجمعة، أكدت وزارة الخارجية المغربية، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس،“لا يغير أي شيء من الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا“.

يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر قبل أيام، توجيهاته إلى الحكومة لإعادة جميع القصّر المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.