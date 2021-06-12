الصحة توضح مدى إمكانية توفر أدوية وفيتامينات لمقاومة “كورونا”

ردّت وزارة الصحة على استفسار أحد الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” حول مدى إمكانية توفر أدوية معينة أو فيتامينات لمقاومة الفيروس.

وقالت الوزارة إنه لا يوجد حالياً علاج محدد لفيروس “كورونا”، مبينةً أنه عند الإصابة به يمكن تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعدة أشياء منها شرب كمية كافية من السوائل وتناول خافض للحرارة مثل “الباراسيتامول” وأخذ قسط من الراحة؛ وذلك عند الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم.

وأضافت أنه يجب شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق، والاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضراوات والفاكهة، ناصحةً بالاستلقاء على أحد جانبي الجسم أو الجلوس في وضع مستقيم إذا كان الشخص يُعاني من السعال.

ولفتت إلى أن المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بالفيروس، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين “سي” و”د” و”الزنك”، مشددةً على عدم تناولها بدون استشارة الطبيب.