- 1/2
- 2/2
ردّت وزارة الصحة على استفسار أحد الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” حول مدى إمكانية توفر أدوية معينة أو فيتامينات لمقاومة الفيروس.
وقالت الوزارة إنه لا يوجد حالياً علاج محدد لفيروس “كورونا”، مبينةً أنه عند الإصابة به يمكن تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعدة أشياء منها شرب كمية كافية من السوائل وتناول خافض للحرارة مثل “الباراسيتامول” وأخذ قسط من الراحة؛ وذلك عند الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم.
وأضافت أنه يجب شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق، والاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضراوات والفاكهة، ناصحةً بالاستلقاء على أحد جانبي الجسم أو الجلوس في وضع مستقيم إذا كان الشخص يُعاني من السعال.
ولفتت إلى أن المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بالفيروس، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين “سي” و”د” و”الزنك”، مشددةً على عدم تناولها بدون استشارة الطبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة توضح مدى إمكانية توفر أدوية وفيتامينات لمقاومة “كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.