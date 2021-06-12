أبرزها القلق والإرهاق.. 5 علامات تحذيرية لضعف جهاز المناعة

كشف تقرير حديث، عن 5 علامات تحذيرية تُشير إلى ضعف جهاز المناعة لدى الإنسان، وتتطلب تحركاً من قبله لتدارك الأمر.

وأوضح التقرير وفقاً لـ” تايمز أوف إينديا”، أن تلك العلامات تتضمن القلق والإرهاق والتعب الشديد، وكذلك كثرة الإصابات بنزلات البرد.

وجاءت العلامات التحذيرية كالتالي:

ـ كثرة الإصابة بنزلات البرد

تكرار معاناة الشخص البالغ من إصابات البرد طيلة العام يُشير بوضوح إلى ضعف جهاز المناعة، الناتج عن نمط الحياة الخاطئ أو التدخين أو خلل في ممارسات النظافة.

ـ التوتر والقلق

يتفاعل جسم الإنسان مع الإصابة بالتوتر بإطلاق مادة “الكورتيكوستيرويدات”، التي تثبط فاعلية جهاز المناعة عبر خفض عدد الخلايا الليمفاوية.

ـ اضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة

تتسبب الكميات المُنخفضة من البكتيريا التكافلية في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة واضطرابات المناعة الذاتية.

ـ بطء التئام الجروح

ضعف الصحة المناعية يقلل الاستجابة المناعية التي تكون مسؤولة عن التئام الجروح بشكل سريع، ومن ثم تشكيل نسيج ندبي لشفاء الجرح.

ـ الإرهاق والتعب الشديد

كثرة التعب والإرهاب رغم النوم تشير إلى شيء غير طبيعي في المناعة، كون جهاز المناعة يتناسب طردياً مع مستوى الطاقة، حيث يكون مطلوباً من الشخص في تلك الحالة اتباع نظام غذائي متوازن.