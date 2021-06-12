القدس: مستوطن يعتدي على طفلين بغاز الفلفل ويصيبهما بحروق

أصيب طفلان، اليوم السبت، بحروق في الوجه بعد قيام مستوطن برشهما بغاز الفلفل الحارق، قرب مفرق "جورة العناب" بالقدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن مستوطن اعتدى على مركبات المقدسيين المارة عبر الشارع، ورشها بغاز الفلفل متعمدا.، مضيفين أن طفلين شقيقين أصيبا أثناء توقفهما في المركبة مع والدهما قرب مفرق جورة العناب، قبل أن يلوذ المستوطن بالفرار.
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