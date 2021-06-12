اعتصام أمام الصليب الأحمر للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد جميل العموري

طالبت عائلة الشهيد جميل محمود العموري، وفعاليات جنين والمخيم، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان الشهيد المحتجز منذ أيام.

جاء ذلك خلال اعتصام حاشد نظمته عائلة الشهيد وفعاليات مخيم جنين والمدينة أمام الصليب الأحمر، والتي دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك وكافة المؤسسات الحقوقية لتسليم جثمان الشهيد العموري.

وناشد منسق فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين راغب أبو دياك، أحرار العالم والدول الصديقة بأخذ دورهم لوقف المعاناة وسياسة العقاب بحق أهالي الشهداء، وتعذيبهم عبر حرمانهم من حقهم المشروع بدفن أبنائهم.

وأكد أن القيادة تضع على سلم أولوياتها ملف استرجاع جثمان الشهيد العموري وجثامين الشهداء، وملف الحركة الأسيرة، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية لكي يتمكن شعبنا من التصدي لعدوان وجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وفي كلمة "فتح" وفعاليات مخيم جنين، طالب ضياء أبو وعد سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد العاموري، والذي تم إعدامه بدم بارد من قبل الوحدات الخاصة المستعربة خلال تصديه لاقتحامهم مدينة جنين وأعدمت العموري وشهيدين من جهاز الاستخبارات، وأصيب شاب من المخيم بعيار ناري بالساق وتم اعتقاله.

ودعا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات حتى يتم تسليم ودفن الشهيد العموري، مؤكدا ترسيخ وحدتنا الوطنية على الأرض لمقاومة سياسة الاحتلال العدوانية بحق أبناء شعبنا وأسرانا.

وطالب ذوو الشهيد في كلمة الفعاليات، سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد، مشددين على أن وحدتنا الوطنية هي السلاح المتين والأقوى في التصدي للاحتلال وجرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.

واستصرخت والدة الشهيد كل دول العالم والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثمانه المحتجز منذ ثلاثة أيام وأن يتم دفنه في مسقط رأسه، كما دعا والده لضرورة الاسراع بتسليم جثمان نجله.

وفي نهاية الاعتصام تم تسليم الصليب الأحمر مذكرة باسم الحضور من فعاليات وقوى، ومؤسسات رسمية وشعبية.

يذكر أن قوات الاحتلال ووحداتهم المستعربة أعدمت الشهيد الأسير المحرر العموري والشهيدين تيسير عيسة، وأدهم عليوي من مرتب جهاز الاستخبارات فجر يوم الخميس الماضي قرب مقر الاستخبارات العسكرية في جنين على شارع الناصرة، وأصيب الضابط محمد سامر منيزل البزور بجروح خطيرة، والشاب وسام محمد أبو زيد من المخيم بعيار ناري بالساق.

وسبق الاعتصام، انطلاق مسيرة حاشدة فجر وظهر اليوم من مخيم جنين جابت شوارع المدينة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيىد جميل محمود العموري المحتجز لدى سلطات الاحتلال.