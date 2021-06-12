اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب حول سد النهضة في قطر

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا غير عادي، في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء المقبل؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، السبت، إن ”الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة، يوم الثلاثاء المقبل“.

وأعرب وزراء الخارجية والري بمصر والسودان، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، عن ”بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم، على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية“.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، في تصريحات له، على ”الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث“.

وشدد شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على ”ضرورة مساهمة الأطراف الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود بشأن سد النهضة“، وفق بيان لوزارة الخارجية.