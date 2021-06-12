السعودية تسجل 1077 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت السعودية، اليوم السبت، 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في تراجع ملموس لهذا المؤشر، مقارنة مع بيانات الجمعة، كما تم رصد 16 وفاة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1077 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 464780 حالة، بينها 10267 نشطة، و1562 حرجة.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 9 يونيو 1274 حالة، وفي 10 يونيو 1286، وفي 11 يونيو 1175.

وأفادت وزارة الصحة برصد 16 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7553 متوفيا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 9 يونيو 15 حالة، وفي 10 يونيو 16، وفي 11 يونيو 18.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 446960 شخصا، بعد تسجيل 906 حالات شفاء جديدة.