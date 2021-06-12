السلطات السورية: الإفراج عن 30 معتقلا ”بمكرمة من الأسد” 

أعلنت السلطات السورية الإفراج عن 30 معتقلا من مدينة عربين في محافظة ريف دمشق، التي قالت إن ذلك جاء "بمكرمة من الرئيس بشار الأسد".

وذكرت المحافظة أن المفرج عنهم "ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، وقالت إن الإفراج جرى "وسط استقبال وفرحة كبيرة من الأهالي"، وبحضور محافظ ريف دمشق وأمين فرع "حزب البعث العربي الاشتراكي"، وقائد الشرطة، في المحافظة.

وكانت السلطات السورية أفرجت في 5 من الشهر الجاري عن عدد من المعتقلين من أبناء مدينة دوما بريف دمشق، وذكرت محافظة ريف دمشق في حينه، أن الخطوة شملت "الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، وقالت إنها تأتي تنفيذا لوعد الرئيس الأسد.