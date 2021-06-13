حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع “تويتر”: حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.