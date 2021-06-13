- 1/2
- 2/2
أعلن قادة مجموعة السبع، عن “إعلان خليج كاربيس” بشأن الصحة، متعهدين بالتزامهم باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى.
ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية بيانًا يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي كالناجم عن فيروس كورونا.
وسيتم الإعلان عن تقرير بعنوان “مهمة 100 يوم للاستجابة للتهديدات الوبائية المستقبلية”؛ حيث يحتوي على توصيات حول كيفية استجابة الحكومات بسرعة لأي تفشٍّ وبائي في المستقبل.
وتشمل هذه التوصيات تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض إلى أقل من 100 يوم، والالتزام بتعزيز شبكات المراقبة العالمية، بالإضافة إلى دعم إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.