الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

توقعت تقارير إعلامية كويتية استمرار إغلاق مطار الكويت أمام العاملين في البلاد الموجودين خارجها، خاصة عقب عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أكدت "مصادر حكومية رفيعة"، أن هناك توصية باستمرار منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر، لتجنب دخول كورونا المتحور.

وأكدت المصادر أن هناك متابعة بشكل يومي من قبل السلطات الصحية، واجتماعات مع منظمات عالمية "لرصد كل التطورات بهذا الشأن"، واتخاذ القرار الصائب بشأن عودتهم.

وكانت الكويت قد شهدت ارتفاعا في معدل إصابات كورونا، تجلى في ارتفاع نسبة إشغال أسرة العناية المركزة في البلاد.

وفيما توقعت المصادر عدم اللجوء إلى عودة الحظر مرة أخرى، إلا أنها أكدت أن إغلاق بعض الأنشطة ومنع التجمعات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، والعمل على زيادة عملية التطعيم، كلها إجراءات سيتم اللجوء إليها خلال الفترة القادمة.

وكشفت المصادر عن اجتماع سيتم عقده غدا للجنة العليا لكورونا "لبحث أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد الذي بات متذبذبا".

وعما سيتم مناقشته من إجراءات في اجتماع اللجنة العليا، قالت المصادر إنها ستبحث "إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم في الحادية عشرة، أو استمرار الوضع على ما هو عليه، وسترفع التوصيات لمجلس الوزراء يوم الاثنين ليتم اتخاذ القرار من جهته.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت منذ ساعات تأكيد إصابة 1.437 حالة جديدة، وتسجيل 1.317 حالة شفاء، و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 326.451 حالة