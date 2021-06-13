“نزاهة” توقف 138 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ في عدة وزارات

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم (الأحد)، أنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وأوضحت، أنه تم إيقاف 136 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات: “الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، وذلك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وأكدت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية ضد المتهمين، تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
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