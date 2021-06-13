حسام زكى : مصر والسودان بحاجة لدعم من الجامعة العربية فى قضية...

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسى من قبل الدول الأعضاء فى الجامعة العربية فى قضية مفاوضات سد النهضة، وهو الدعم الذى قررتا الحصول عليه خلال الاجتماعات التى ستجرى فى الدوحة الثلاثاء المقبل.

وأشار زكى إلى أن قطر هى دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري، مبينا فى الوقت نفسه أنه عقب هذا الاجتماع سيعقد اجتماعا طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة، يليه اجتماع آخر للجنة التى تشكلت فى 11 يونيو المنصرم فى ضم الأزمة التى كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التى حدثت بين فلسطين وإسرائيل فى القدس.

ولفت إلى أن الحصول على الدعم فى هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم سواء من الدول العربية أو أى دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة، مشددا فى الوقت نفسه على أن الجانب الإثيوبى ماض فى تعنته وفى أسلوبه؛ قائلا: “ولكن لا يعيب الموقف المصرى والسودانى فى حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية، وحال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبى فى عزلة ويدفعه لمراجعة حساباته”.