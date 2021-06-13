رام الله: اتفاقية لدعم مشروع ”أيام التعلم البيئي” بدعم من ”اليونسكو”

وقعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ممثلة بأمينها العام دوّاس دوّاس، ونادي الطفل الفلسطيني ممثلا بإسحق عطايا، والجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل ممثلة بسميح أبو زاكية، ومركز يافا الثقافي ممثلا بتيسير نصر الله، اليوم الأحد، اتفاقية لتنفيذ مشروع "أيام التعلّم البيئي".
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين، وتتضمن الاتفاقية تدريب عدد من القيادات الشبابية من المؤسسات الشريكة ليصبحوا مدربين في مجال البيئة.
وقال دوّاس إن الاتفاقية تهدف إلى تمكین فئة الشباب من إنتاج ألعاب تعلیمیة من مواد أولیة بسیطة من المواد والنفایات البیئیة واستخدامها في عملیة التعلم والتعلیم للأطفال، لضمان جودة التعلیم وتحسین جودته بطرق تتناسب مع توجهاتهم، وتحقق تطلعاتهم.
وأضاف انه يتطلع لتفعيل ملف الأندية وتوجيه المشاريع ذات العلاقة بعمل الأندية لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى وجود طاقم متخصص في اللجنة لمتابعة حيثيات العمل بهدف بلورة برامج اللجنة وفق الأولويات الوطنية والتوجهات الدولية.
وثمن ممثلو الأندية المنتسبة لليونسكو جهود اللجنة الوطنية ومنظمة "اليونسكو" على دعمهم للمشروع، من أجل توعية الأطفال والشباب بالقضايا البيئية حتى يتمكنوا من المشاركة بفعالية في حماية البيئة والتراث الطبيعي والحفاظ عليهما، وتعزيز دور الشباب في حشد المجتمع المحلي ومؤسساته لحماية البيئة.
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