العراق.. الكشف عن مقبرتين جماعيتين لضحايا ”داعش” في الموصل

كشفت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن مقبرتين جماعيتين، قرب سجن بادوش في مدينة الموصل، شمال العراق، تعود لضحايا قتلوا على يد تنظيم داعش، خلال فترة سيطرته على المدينة سنة 2014.

وقال مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم، خلال مؤتمر صحفي، أثناء الكشف عن المقبرة، إن: ”موقع مقبرة بادوش موقع كبير ومعقد، حيث تم رفع أكثر من 123 رفات منه من أصل نحو 500، بمشاركة منظمات دولية“، مبينًا أن: ”التأخر في فتح المقبرة في هذا الموقع الخطير، يعود إلى حرارة الجو ووجود الزواحف الخطيرة، مما يعرقل العمل“.

وكشف كريم، أن: ”هناك مقابر أخرى أكثر تعقيدًا، مثل موقع الخسفة جنوب الموصل، ومقبرتين أخريين في تلعفر وسنجار، والفريق الوطني لا يستطيع وحده إتمام أعمال الكشف وفتح المقابر الجماعية في العراق، دون الاستعانة بخبرات دولية، بسبب صعوبة التضاريس ومرور المياه بقسم من مواقع الدفن“.

وطالب محافظ نينوى نجم الجبوري، خلال المؤتمر ”الأمم المتحدة بتقديم المساعدة للحكومة والمنظمات، وذلك لوجود مئات المواقع الأخرى التي تحتاج إلى فتح“.

وارتكب تنظيم داعش آلاف جرائم القتل بحق المواطنين العراقيين، ودفنهم في مقابر جماعية بمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، غير أن تلك المقابر لم تُفتح وسط تضارب في التصريحات بين الجهات المعنية.