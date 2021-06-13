مخاتير ووجهاء العشائر ومؤسسات وبلديات ومجالس قروية ونقابات وجمعيات واندية رياضية في...

جدد مخاتير ووجهاء العشائر ومؤسسات وبلديات ومجالس قروية ونقابات وجمعيات واندية رياضية ولجان شعبية وقطاع الخاص، في محافظة أريحا والأغوار، في عريضة وقعوا عليها، العهد والبيعة للرئيس محمود عباس، رئيسا لدولة فلسطين، رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الموقعون على العريضة وقوفهم ودعمهم وتأييدهم للقيادة الشرعية الفلسطينية ممثلة برئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي تصدى لكافة المؤامرات على شعبنا وقضيته العادلة، والتي كان آخرها ما يسمى "صفقة القرن" وافشلها.

وشددوا على تمسكهم بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والبيت الجامع وصمام الأمان لمشروعنا الوطني.

وتنوه وكالة "وفا" إلى أن أسماء وتواقيع مخاتير ووجهاء العشائر ومؤسسات وبلديات ومجالس قروية ونقابات وجمعيات واندية رياضية ولجان شعبية وقطاع خاص، موجودة لديها.