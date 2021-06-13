مكافحة الإرهاب العراقي: مقتل 13 عنصراً من داعش بيونيو

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، أن قواته مستمرة بمطاردة وملاحقة بقايا داعش، فيما أشار إلى أنه قتل أكثر من 13 إرهابياً بمستويات مختلفة خلال الشهر الجاري.

وكان التحالف الدولي، أعلن الخميس، تسليمه قوات أمنية عراقية أسلحة وعتادا، بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار أميركي؛ مبينا أنها بغرض محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال في بيان، "سلمت قوات التحالف، قوات إقليم كردستان العراق، أسلحة وعتادا، بقيمة 3.322.145 دولارا أميركيا".

عملية الأرض السوداء

وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش" على أراضي البلاد. فقد أطلق الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، عملية عسكرية مشتركة، الأحد الماضي، لملاحقة وتدمير مقرات تنظيم داعش الإرهابي، في 3 مناطق هي طوزخورماتو وكفري والحدود الفاصلة مع إقليم كردستان.

وأوضح الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب لـ"العربية.نت" أن "عملية الأرض السوداء" انطلقت في المناطق المحاذية بين قطعات الجيش العراقي وقوات البيشمركة".

يذكر أن مسلحي داعش ينشطون في مناطق متفرقة من مدن ديالى وكركوك وصلاح الدين، بسبب تضاريس بعض المناطق الوعرة وانتشار الوديان التي توفر أماكن آمنة لهم.