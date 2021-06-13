فلسطين تشارك في أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالقاهرة

انطلقت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ95 للجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية بالسعودية خالد الغامدي، في إطار الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب ومكتبه التنفيذي المقررة يومي ‏15 و16 الجاري.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، ومديرة مكتب الوزير رمال عنفوص، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي، إن عقد الاجتماع حضوريا مؤشر إيجابي يدل على مدى الإرادة القوية التي تحدونا جميعا، من أجل انطلاقة جديدة لأنشطة مجلس وزراء الإعلام العرب لصياغة توصيات عملية.

وقال: إن هذه الدورة حافلة بالقضايا والمشاريع، مشيدا بالجهود التي بذلت لتفعيل الاستراتيجية الاعلامية العربية، وتحديث خطة التحرك الاعلامي بالخارج، مشيرا إلى المساعي الموفقة التي قامت بها بعثات ومكاتب الجامعة العربية بالخارج بتوجيهات من الامين العام وبتعاون مع مجالس السفراء العرب إثر الاعتداءات التي تعرض لها قطاع غزة والممارسات الاسرائيلية في القدس وانتهاكاتها المستفزة في باحات المسجد الاقصى بالقدس الشريف وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره، أوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فوزي الغويل، أن اللجنة ستناقش على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في مجال الإعلام، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها إعلاميًا، وما تشهده من تطورات في ضوء البنود المطروحة الأخرى خاصة الاستراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأضاف، ان مشروع جدول أعمال اللجنة يتضمن أيضًا بندًا حول دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ويوم الإعلام العربي "جائزة لجنة التميز الإعلامي العربي"، وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء أجهزة الإعلام بالدول العربية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام بعد غد الثلاثاء للنظر في اعتمادها.