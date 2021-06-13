رئيس وزراء السودان: لا بد من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل...

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني، اليوم /الأحد/ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى ف، بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بالمفوضية اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحا وافيا حول التقدم الذي اُحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.