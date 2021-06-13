أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني، اليوم /الأحد/ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى ف، بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بالمفوضية اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحا وافيا حول التقدم الذي اُحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء السودان: لا بد من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.