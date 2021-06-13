هدف سترلينج يمنح إنجلترا الفوز على كرواتيا

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أحرز رحيم سترلينج هدفه الأول في بطولة كبرى ليمنح إنجلترا الفوز 1-صفر على كرواتيا في افتتاح المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد.
وبدأت إنجلترا بقوة أمام نحو 20 ألف متفرج باستاد ويمبلي وسدد فيل فودن في القائم وأنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تسديدة قوية مباشرة من كالفين فيليبس.
وانتزعت صاحبة الأرض التقدم بعد الاستراحة بقليل عندما مرر فيليبس كرة إلى سترلينج الذي ركض في مساحة خالية ليسدد في المرمى.
وستحاول كرواتيا التعويض في مباراتها المقبلة ضد التشيك يوم الجمعة فيما تلعب إنجلترا ضد غريمتها اسكتلندا.
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