انفجار ”غامض” يودي بحياة أربعة أشخاص بشمال العراق 

أفادت قناة روسيا اليوم في العراق، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص بانفجار "غامض" في محافظة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق.

ونقل مراسل RT عن مصادر محلية، أن "أربعة أشخاص كانوا في سيارة بقرية (كاني لا) بمحافظة السليمانية، لقوا حتفهم بعد انفجار السيارة".

ولم تعرف السلطات الأمنية هناك سبب الانفجار.

من جهته، رجح مصدر أمني لـRT، أن يكون الانفجار نتيجة قصف من الطيران التركي.