الجيش اللبناني يوقف 10 سوريين ولبنانيا حاولوا الهجرة عبر مركب بحري 

أعلن الجيش اللبناني، عن توقيف مركب بحري أثناء محاولة تهريب 10 أشخاص من الجنسية السورية، إضافة إلى لبناني واحد، عبر المياه الإقليمية اللبنانية إلى البدان الأوروبية.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "بتاريخ 13 يونيو 2021 : "أوقفت وحدة من القوات البحرية مركبا تم رصده على مسافة 5.5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس، وذلك أثناء محاولة تهريب 10 أشخاص من التابعية السورية، إضافة إلى لبناني واحد، عبر المياه الإقليمية اللبنانية.

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