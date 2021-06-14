الإمارات تترأس القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا

تحت عنوان “العلم والتكنولوجيا والابتكار.. فتح آفاق جديدة ” تترأس دولة الإمارات أعمال القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي والتي تعقد بعد غد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي “عن بعد “.

ويترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفد الدولة في القمة، فيما تتولى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة إدارة جلسات القمة.

وتأتي القمة لاستعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، على حرص بلاده على وتنمية التعاون مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في المجالات كافة لاسيما العلوم والتكنولوجيا.

وطالب بالبناء على المنجزات السابقة بما يسهم في تعزيز قدرات الدول الإسلامية في خارطة المشاريع المستقبلية بالعالم ولاسيما في مجالات كفيلة بتحقيق التنمية والازدهار في البلدان الإسلامية.

وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدور منظمة التعاون الإسلامي في تنمية العلاقات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وتهدف القمة في دورتها الثانية إلى استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة.