البرازيل تُسقط فنزويلا بثلاثية

دشنت البرازيل منافسات كأس “كوبا- أمريكا” 2021 لكرة القدم، بفوز عريض 3- 0 على فنزويلا.

وسجل ماركينيوس الهدف الأول في منتصف الشوط الأول عندما كان محظوظًا في اصطدام محاولته بكعب القدم في مدافع منافس، قبل أن تدخل شباك المنتخب الزائر.

وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما نفذ ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني بعد حصول دانيلو على خطأ داخل المنطقة.

ورفع البديل جابرييل باربوسا النتيجة إلى 3- 0 قبل دقيقتين من النهاية عندما قابل بصدره كرة عرضية من نيمار الذي راوغ الحارس بمهارة ثم صنع الهدف.