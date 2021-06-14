وظائف شاغرة بشركة الكهرباء

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، عن توفر وظائف شاغرة بالمركز الرئيسي للشركة بالرياض .
وأضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة المتاحة محلل اتفاقيات مستوى الخدمات واشترطت أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ومحلل التخطيط الميزانية واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال.
وأضافت أن التقديم متاح، وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر البوابة للشركة السعودية للكهرباء .
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