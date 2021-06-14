إيران: سياسة إسرائيل لن تتغير بمجيء حكومة جديدة

نقلت وكالة أنباء الطلبة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله، إن إيران لا تتوقع تغييرا في السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل مع تشكيل حكومة جديدة فيها.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصويت في البرلمان الإسرائيلي أنهى حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الممتد على مدى 12 عاما، إذ تولت السلطة حكومة جديدة، يترأسها نفتالي بينيت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: ”رحل أعداء إيران ولا تزال إيران القوية باقية.. لا أعتقد أن سياسات إسرائيل ستتغير مع الحكومة الجديدة“.‎