الجامعة العربية: اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يذكي الوعي بالحاجة لمنتجات الدم المأمونة

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يهدف إلى إذكاء الوعي العالمي بشأن الحاجة إلى الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة، وحث المتبرعين طوعاً بالدم على التبرع، كما يتيح هذا اليوم الفرصة لدعوة الحكومات والسلطات الصحية الوطنية إلى العمل على توفير الموارد الكافية ووضع النظم والهياكل الأساسية لزيادة جمع الدم من المتبرعين به طوعاً ودون مقابل.

جاء ذلك في بيان صحفي لأبو غزالة اليوم بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق 14 يونيو من من كل عام.