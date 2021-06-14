التحرير الفلسطينية: تعيين حماس رئيس جديد للجنة الإدارية يكرس الانقسام ويفشل الجهود...

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، تعيين حركة "حماس" مسؤولاً جديداً لرئاسة ما تسمى لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بالخطوة المنفردة والخطيرة التي تكرس الانقسام، وتفشل الجهود المصرية لإنهاء الانقسام.

وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، إنه يجب التوجه نحو حوار وطني لترتيب البيت الداخلي بعد كل هذه السنوات من الانقسام، بما يفضي أيضا لمواجهة حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بينيت والتي تعتبر امتدادا لسياسة اليمن المتطرف.