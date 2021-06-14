وزير الخارجية السعودي يصل عُمان في زيارة قصيرة

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الإثنين، بأن وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وصل إلى السلطنة في زيارة قصيرة.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أرفقتها بصور لاستقبال المسؤول السعودي في المطار ”الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية يصل السلطنة في زيارة قصيرة“.

وأضافت الوكالة أن الوزير السعودي ”حمل رسالة شفوية من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى السلطان هيثم بن طارق، تتصل بالعلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها“.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى المملكة، إذ حمل رسالة خطية من سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينذاك، إن بدر البوسعيدي بحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.