مشاركة مصرية في مهرجان الزيتون المقام بالمملكة بحضور ممثلين عن 8 دول...

تشارك جمهورية مصر العربية وثمان دول عربية وصديقة في فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الرابعة عشرة، الذي تنظمه أمانة المنطقة، ضمن حزمة المهرجانات والفعاليات السنوية التي تشهدها الجوف.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمهرجان عمر بن عبد العزيز الحموان أن قائمة الدول المشاركة تشمل ماليزيا، الأرجنتين، وإسبانيا، والصين، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، ومصر والمغرب.

وأضاف أن المشاركات العربية والعالمية في المهرجان تأتي في إطار تبادل التجارب والخبرات بين المنتجين وتقديم مجموعة من الفعاليات المختلفة، ما يضفي طابعاً ثرياً على المهرجان الذي يقدم معالم التراث وحضارة المملكة، إلى جانب ما تمثله المشاركات العربية والدولية من إثراء لتجربة الزوار سواء من ناحية المنتجات أم الحضور الثقافي.

وتتواصل فعاليات المهرجان الذي انطلق يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، في مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا، حيث يستقبل الزوار بأعداد محددة على فترات خلال اليوم، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.