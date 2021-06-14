مصر تستنكر مواصلة الحوثيين أعمالهم الإرهابية تجاه أراضي المملكة

استنكرت جمهورية مصر العربية، مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة دون طيّار. وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها المُستمر لجميع التدابير التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها وفي مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة التي تُمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديداً للسلم والأمن الإقليميين.

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