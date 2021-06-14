زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب خليج عدن

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب خليج عدن، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين.
وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 183 كيلومتر من الشمال الغربي لدولة الصومال، موضحة أن الزلزال وقع عند دائرة عرض "12.835 شمالا"، وخط طول "48.574 شرقا".
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