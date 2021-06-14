نفذ مستوطنون، اليوم الاثنين، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن نحو 20 مستوطنا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة
في السياق، جددت جماعات المستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة إلى مسيرة مركزية استفزازية مساء غد بالبلدة القديمة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.