مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

نفذ مستوطنون، اليوم الاثنين، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن نحو 20 مستوطنا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة

في السياق، جددت جماعات المستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة إلى مسيرة مركزية استفزازية مساء غد بالبلدة القديمة