فلسطين تدين عمليات الهدم والتجريف وتحذر من مسيرة الأعلام

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية مجزرة الهدم التي ارتكبتها جرافات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، في قرية ديرشرف غرب مدينة نابلس والتي أدت لهدم 7 محلات تجارية وزراعية بحجة عدم الترخيص، وهدم خيام سكنية بدوية قرب قرية الطيبة شرق رام الله تأوي 15 مواطنا، ضمن مخطط لإخلاء وتهجير جميع التجمعات البدوية في المنطقة الواقعة بين محافظة رام الله والبيرة وأريحا.

واستنكرت الخارجية، في بيان صحفي، مواصلة جرافات الاحتلال تجريف أراضي فلسطينية قرب مدخل حزما لشق طريق لأغراض عسكرية، وتجريف مساحات واسعة من أراضي المزارعين الفلسطينيين في جيوس لأغراض التوسع الاستيطاني.

وقالت الوزارة في بيانها، إن هذه الهجمة الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية تتزامن مع استعدادات وحشد لأوسع مشاركة لجمهور اليمين المتطرف فيما تسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية يوم غد، والتي من المقرر أن تستبيح أزقة وشوارع القدس المحتلة بما فيها البلدة القديمة”.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، من مغبة إجراء هذه المسيرة الاستفزازية ومخاطرها ونتائجها على الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان وجهود إحياء عملية السلام، واعتبرتها امتدادا لعدوان الاحتلال المتواصل ضد المدينة المقدسة ومقدساتها ومواطنيها، وجزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس المحتلة.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة في اختبار حقيقي أمام العالم فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية برمتها وحقوق الشعب الفلسطيني عامة، وبخصوص الاستيطان ومسيرة الأعلام الاستفزازية خاصة، حيث أن الحكم على توجهاتها سيتضح من أفعالها وليس من أقوالها.