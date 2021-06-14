فصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية في لبنان تعلن الإضراب العام يوم غد...

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، جماهير شعبنا الفلسطيني للإضراب العام يوم غد الثلاثاء، والمشاركة بيوم الغضب الشامل تعبيرا عن الاستنكار والرفض لممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد أهلنا وشعبنا في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية.
وأشار بيان صادر باسم الفصائل واللجان الشعبية اليوم الاثنين، الى أن الاضراب يأتي تأكيدا على وحدة شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات واستنكارا للعدوان الصهيوني المستمر على أهلنا وشعبنا في القدس الشريف وفي كل الأراضي الفلسطينية والتزاما بقرار القيادة الفلسطينية المركزية في الوطن.
ودعا البيان أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية من خلال المسيرات والمظاهرات والاعتصامات ورفع الأعلام الفلسطينية فوق أسطح وشرفات المنازل، وعلى مقرّات ومكاتب ومراكز فصائل منظمة التحرير والمؤسسات الوطنية والأهلية التابعة لها داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأكدت قيادة فصائل المنظمة واللجان الشعبية على وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية واستمرار مقاومة وكفاح شعبنا الاحتلال حتى تحقيق الحرية والاستقلال وضمان حق عودة اللاجئين الى دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
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