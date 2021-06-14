التحالف يعترض ”مسيّرة مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، في السعودية.

وأضاف التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)،⁩ أنه أحبط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف، الذي تقوده السعودية، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.