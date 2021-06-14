فتح: سنتصدى لمسيرة المستوطنين في القدس مهما كان الثمن

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح كوادرها وجماهير شعبنا للتصدي لمسيرة المستوطنين يوم غد، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحة.
وأكدت اللجنة المركزية في بيان، اليوم الاثنين، أن القدس خط أحمر وأن لدى الشعب الفلسطيني الارادة الصلبة والإصرار على مقاومة الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وافشال مخططاته الاستعمارية، مشيرة الى أن شعبنا العظيم خاصة في القدس العاصمة يثبت في كل استحقاق وطني أنه عصي على الكسر ولن يرضخ لسياسة الأمر الواقع وسيواصل صموده ومقاومته حتى يكنس عن أرض وطنه آخر جندي ومستوطن اسرائيلي.
وقالت: إن الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة والداخل والشتات سيهزم هؤلاء الفاشين من اليمين الصهيوني العنصري.
وحملت اللجنة المركزية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذه الهستيريا التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها.
وناشدت اللجنة المركزية جماهير شعبنا بالوحدة ورص الصفوف في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومقدساتها وعلى وجه التحديد المسجد الاقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني الصامد المرابط سيتصدى بقوة للفاشين وسيهزم مخططاتهم.
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