وزير الرى السودانى: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق حول سد...

قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، أنه من الضرورى توقيع اتفاق ملزم حول سد النهضة، مشددا على أن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق حول هذا السد.

وأضاف ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده الأكثر تأثرا بشكل مباشر من سد النهضة، موضحا أن التفاوض مع إثيوبيا شهد رفض مقترحا منها لا يتضمن اتفاقا ملزما، وبالتالي الحديث عن عدم التوقيع على اتفاق حول السد مسألة غير مقبولة.

وشدد الوزير السودانى، على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لتعظيم الموقف التفاوضى في هذا الملف، موضحا أن إصرار إثيوبيا على تقاسم المياه، أمر يمكن قبوله ولكن يجب أن يكون خارج ملف سد النهضة.