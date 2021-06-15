الغذاء والدواء تحذر مروجي المستحضرات المجهولة داخل المملكة

حذرت هيئة الغذاء والدواء، كل من يشارك في ترويج المستحضرات المجهولة داخل المملكة، عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة، من أنه سيكون عُرضة للمساءلة النظامية.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- تفاعلا مع بلاغ من مواطن يهذا الخصوص، إنها ترصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، مشيرة إلى أنها تتابع من يسوقها داخل المملكة.