الوطنية لمسيرات العودة: لن نسمح للاحتلال بانتهاك حرمة الأقصى والقدس

قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في قطاع غزة، إنها لن نسمح للاحتلال وقطعان المستوطنين بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

واعتبرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، الثلاثاء 15 يونيو/حزيران يوما لحماية الأقصى والسيادة الوطنية على القدس وللغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات انتصارًا للقدس.

ودعت الهيئة الوطنية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الشباب الثائر وجماهير الشعب الفلسطيني ي الأرض المحتلة عام 48 إلى حماية المسجد الأقصى، كما دعت الشباب بالضفة الغربية إلى التصدي لعربدة المستوطنين، وإفشال مسيرة الأعلام.

وطالبت الشباب الثائر في كافة اماكن تواجده للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين بعد إعلانهم عن تنظيم مسيرة الأعلام مساء اليوم الثلاثاء 15 -6-2021، التي تعتبر تعدِّ صارخ على مقدساتنا، وعلى عاصمتنا الأبدية.

وشددت على ضرورة تحرك جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، رفضا لهذه التظاهرة الاستفزازية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.