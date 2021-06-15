استهداف مركز تدريب عسكري في مقديشو بتفجير انتحاري

سقط عدد من الضحايا بتفجير انتحاري استهدف مركز تدريب عسكريا في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الثلاثاء 15 يونيو.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة أن انتحاريا يرتدي بذلة متفجرة فجر نفسه بعد اختراق مركز تدريب ديغا-بادان جنوبي مقديشو.
وأكدت وسائل الإعلام الصومالية المحلية أن التفجير الانتحاري، أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
هذا وأعلن الرئيس الصومالي محمد فرماجو مؤخرا تخليه عن محاولته تمديد فترته الرئاسية لعامين إضافيين، منحنيا بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.
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