قيادي بالجهاد: نطالب مصر بالضغط على الاحتلال لوقف الاستفزازات والاعتداءات

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم ” مسيرة الأعلام” يمثل اعتداءً وعدوانا صارخاً على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وانتهاك للحقوق الوطنية والإسلامية الفلسطينية، ولن تسمح بتمريره مهما كلف الثمن.

وأضاف شهاب في حديث “للغد” الرهان على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة في مواجهة وشدد شهاب ان حركته سوف تتصدى بكل قوة وما تملك لاستفزازات المستوطنين في المدينة المقدسة، ولن تسمح للاحتلال ومستوطنيه بارتكاب حماقات في المسجد الأقصى .

وأكد أن المقاومة الفلسطينية ستتابع وتراقب ما يجري اليوم في القدس والاقصى ،مشدداً أن أى عدوان واعتداء يستهدف مسيرات الغضب التي ستخرج في كافة الأراضي الفلسطينية ( الضفة والقدس وغزة، ومناطق 48) لمواجهة ما يسمى “مسيرة الأعلام ” سيواجه برد من قبل المقاومة الفلسطينية.

وطالب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، كافة الوسطاء وفي مقدمتهم الأشقاء في جمهورية مصر العربية، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف كافة أشكال الاستفزازات والاعتداءات والالتزام بوقف إطلاق النار، حتى لا تنزلق الأوضاع الميدانية على غرار معركة “سيف القدس” .

وشدد على ان الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة وكل قواه السياسية والشعبية ستقف سداً منيعا في وجه كل من يحاول النيل من المسجد الأقصى والقدس والمقدسات.

كما طالب أبناء الأمتين العربية والاسلامية وأحرار العالم، بالتحرك ومساندة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن الأقصى والمقدسات، وتنظيم فعاليات الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.