وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة

ترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة. وتم خلال الاجتماع التباحث في مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

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