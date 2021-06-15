العراق يعلن عن تحرك بشأن ”الاعتداءات” التركية على أراضيه

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحركات بشأن "الاعتداءات" التركية على الأراضي العراقية.

وقال في تصريح صحفي: "هناك تحرك دبلوماسي من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته".

وأكد رسول، رفض العراق أن تكون أراضيه منطلقا للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة، وعلى تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، و"في حال ورود معلومات عن أي جهة، تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها".

وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي تصنفه أنقرة ضمن المنظمات الإرهابية.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات عسكرية مكثفة في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.