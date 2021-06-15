سلطنة عمان تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بـ”الفطر الأسود” لمرضى كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 3 حالات مؤكدة مصابة بالفطر الأسود بين مرضى مصابين بفيروس ”كورونا“ المستجد.
وذكرت ”الصحة“ في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ”تم تأكيد الإصابة بحالات بالفطر الأسود لمرضى كورونا، وهم يتلقون العلاج حاليا“.
وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ”كورونا“ المستجد.
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