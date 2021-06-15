مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية 

قتل شخصان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في محيط مدينة عفرين، الواقعة تحت سيطرة مسلحين مدعومين من تركيا، بشمال غرب محافظة حلب السورية.
وأفادت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصادر محلية وإعلامية، بأن سيارة مفخخة انفجرت عند مفرق قرية كفر جنة عفرين، ما أدى إلى مقتل شخصين لم تعرف هويتهما بعد، وإصابة عدد آخر، ووقوع أضرار مادية في المكان.
وتسود في المناطق التي تسيطر عليها تنظيمات مسلحة تدعمها تركيا، تفجيرات متكررة بسيارت أو دراجات مفخخة.
وسبق أن شهدت مدينة الباب في ريف حلب الشمال شرقي، عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.
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