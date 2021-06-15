وزير الإعلام الكويتى يؤكد أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات في العالم العربي

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أهمية العمل الإعلامي العربي المشترك من أجل تبادل الرؤى والأفكار بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي ككل، وذلك في تصريح أدلى به قبيل توجهه إلى جمهورية مصر العربية على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تنطلق بالقاهرة اليوم.

وأوضح المطيري أن الدورة الحالية ستناقش بنودا مهمة لتعزيز دور الإعلام العربي واتخاذ ما يلزم بشأنها، مشيرا إلى أن وزراء الإعلام العرب سيبحثون العديد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية واللجنة العربية للاعلام الإلكتروني وموضوع عاصمة الإعلام العربي.

وأكد على وقوف الإعلام الكويتي الثابت مع القضايا العربية العادلة، معربا عن أمله أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قرارات تخدم الإعلام العربي والعاملين بهذا الحقل.

ونوه المطيري بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.